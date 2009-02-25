Россия потратила уже 400 млрд. рублей на спасение банков

Российские власти потратили уже 400 млрд. рублей на предотвращение краха банков в результате кризиса. Как передает «Рейтер», об этом сообщили в департаменте Центробанка РФ.

Директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления ЦБР Михаил СУХОВ сказал на конференции в среду, что эта сумма учитывает затраты на спасение трех крупных банков: «Глобэкс», «Связь-банка» и «КИТ Финанса», а также двух десятков банков, санированных при участии государственного Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Государство вложило чуть менее 400 млрд. рублей в целом, учитывая средства АСВ и кредиты Банка России, что позволило обеспечить платежеспособность банков", – описал М.СУХОВ масштабы спасательной операции.