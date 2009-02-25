«Укртелеком» инвестировал в свое развитие более 1,8 млрд. грн.

Компания «Укртелеком» инвестировала в 2008 году в свое развитие более 1,8 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Освоено капитальных инвестиций в объеме свыше 1,8 млрд. грн., в эксплуатацию введено основных фондов на 1,8 млрд. грн.», - отмечается в сообщении.

В 2008 году компанией введены в эксплуатацию 560 тыс. портов широкополосного доступа в Интернет, что в 4,5 раз превышает аналогичный показатель прошлого года, в том числе, 128,4 тыс. портов – в ІV квартале 2008 года.

В течение 2008 года введено в эксплуатацию 865 объектов, на которых задействовано 1223 точки доступа сетей беспроводного доступа по технологии Wi-Fi. Общее количество объектов беспроводного доступа составляет 1195, на которых задействовано свыше 1750 точек доступа.

«Укртелекомом» также введены в 2008 году в строй 2 328 км волоконно-оптических линий связи и 222,3 тыс. телефонных номеров АТС.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» является национальным оператором связи и крупнейшим интернет-провайдером Украины. Компания является монополистом на рынке услуг местной телефонной фиксированной (более 10,3 млн. абонентов). Оказывает также услуги мобильной связи и доступа в Интернет.