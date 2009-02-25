Непроданные активы и реестр требований банка «Украина»

Непроданные активы и реестр требований акционерного коммерческого агропромышленного банка "Украина" переданы в управление ООО «Торнадо».

Об этом речь идет в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украина.

«Непроданные активы и реестр требований АК АПБ «Украина» 26 декабря 2008 года переданы по договору в управление юридическому лицу – ООО «Торнадо» (для последующей реализации и удовлетворения кредиторских требований)», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, летом 2008 года ликвидатор банка «Украина» объявил об отборе юридического лица, которое примет непроданные активы финансового учреждения в управление с целью продолжения погашения задолженности кредиторов за счет полученных активов банка после завершения процедуры его ликвидации. Срок ликвидации банка «Украина» закончился 1 января 2009 года, а действующим законодательством не прописаны дальнейшие действия с имуществом банка, процедура ликвидации которого уже завершена.

Как сообщил УНИАН по телефону юрист ООО «Торнадо» Владимир ЛЫСЕНКО, на сегодня в реестре находится порядка 500 записей о должниках банка на общую сумму около 60 млн. грн. Примерно на такую же сумму остается задолженность банка перед своими клиентами.

По данными Нацбанка, на сегодня в Украине ликвидируются 13 банков. Из них, кроме банка «Украина», еще по трем банкам ликвидационная процедура находится на завершающей стадии: утверждены ликвидационные балансы и приняты отчеты ликвидаторов АБ «Аллонж», АК «Украинский банк «Відродження» и «Донуглекомбанка».

Непроданные активы и реестр требований банков «Аллонж» и «Укрспецимпексбанк» переданы, соответственно, ООО «Вотум» и КБ ООО «Мисто Банк».

Справка УНИАН. АК АПБ "Украина" был создан 28 сентября 1990 года на базе республиканской конторы и учреждений "Агропромбанка" бывшего СССР.

В 1998 году у банка возникла безнадежная задолженность по кредитам, выданным под государственные гарантии. В соответствии с постановлением правления НБУ от 29 июня 2001 г. была начата процедура ликвидации. По данным Министерства финансов, на момент ликвидации банка "Украина" общее количество его вкладчиков составляло почти 1,7 млн. физических и 200 тыс. юридических лиц.