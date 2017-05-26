Кабмин повысил должностные оклады работникам органов местного самоуправления

Кабинет министров Украины повысил размеры должностных окладов работникам органов местного самоуправления.

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Об этом говорится в постановлении №353 от 24 мая 2017 г., которое опубликовано на Правительственном портале.

Документом внесены изменения в постановление об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников органов местного самоуправления, органов прокуратуры.

Как известно, в соответствии с законом «О государственной службе» от 10 декабря 2015 года №889-VIII были повышены должностные оклады государственных служащих. При этом должностные оклады работников органов местного самоуправления остались без изменений.

С целью повышения размеров должностных окладов работников органов местного самоуправления, а также обеспечения дифференциации размеров должностных окладов в связи с повышением размера минимальной заработной платы Минсоцполитики и разработало проект соответствующего акта.

С его принятием также регулируются условия оплаты труда сельских и поселковых советов, представляющих интересы объединенных территориальных громад и их исполнительных комитетов и возобновляется норма о выплате надбавки указанным должностным лицам за высокие достижения в труде или за выполнение особо важной работы.