Дефицит платежного баланса Украины в январе составил 2,3 млрд. долл.

Дефицит платежного баланса Украины в январе 2009 г. составил 2,3 млрд. долл., положительное сальдо текущего счета – 500 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель, исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, достичь положительного сальдо текущего счета удалось за счет снижения импорта вследствие девальвации гривни.

При этом А.ШАПОВАЛОВ отметил, достичь положительного сальдо всего платежного баланса пока не удается по причине того, что существует отток по финансовому счету.

Как сообщал УНИАН, по информации А.ШАПОВАЛОВА, отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса Украины в 2008 году, по предварительным оценкам, увеличилось, по сравнению с 2007 годом (5,3 млрд. долл.), более чем в два раза - до 11,9 млрд. долл.

По его словам, в первую очередь, рост отрицательного сальдо текущего счета произошел за счет увеличения дефицита внешнеторгового баланса до 16 млрд. долл.

«С учетом того, что по финансовому счету мы имеем плюс около 9 млрд. долл., и, таким образом, мы вышли на минус 3 млрд. долл. сводного платежного баланса, который был покрыт за счет уменьшения резервных активов центрального банка», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2008 года председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что НБУ прогнозирует дефицит счета текущих операций платежного баланса Украины по итогам 2008 года на уровне 15 млрд. долл.