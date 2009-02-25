Россия не ведет с Украиной переговоры о кредите

Россия не ведет переговоры с Украиной о предоставлении стабилизационного кредита.

Об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН, передает РИА «Новости».

"С Украиной мы вообще не ведем переговоры, заявки не поступало, и поручения Минфину (из правительства) вести переговоры не было", - сказал А.КУДРИН.

Между тем, по его данным, Украина направила соответствующий запрос российской стороне, но документы пока не поступили.

Справка УНИАН. В начале февраля СМИ сообщили, что правительство Украины пытается получить от РФ кредит в сумме 5 млрд. долл.

7 февраля еженедельник "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в Москве 6 февраля состоялся первый раунд переговоров о предоставлении Украине кредита. Российская сторона выдвинула ряд дополнительных условий.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО 7 февраля подтвердила информацию о переговорах относительно выделения Россией кредита для Украины.

18 февраля первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщал, что на сегодняшний день Минфин подготовил предложения для начала переговоров с Россией о предоставлении финансовой помощи.

«Сейчас мы по результатам диалога с Российской Федерацией подготовили официальные предложения для начала диалога по привлечению финансовых ресурсов», - сказал И.УМАНСКИЙ.