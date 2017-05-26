Суд Лондона сегодня проводит заседание по "долгу Януковича"

Высокий суд Лондона сегодня, 26 мая, проводит очередное заседание по иску России против Украины по "долгу Януковича" в 3 миллиарда долларов. Об этом сообщается в повестке дня на сайте суда.

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Согласно повестке, сегодня в суде будут заслушаны дополнительные аргументы по делу.

Как сообщал УНИАН, Лондонский суд 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска России против Украины по "долгу Януковича" в 3 миллиарда долларов, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле. При этом суд одобрил подачу Украиной апелляции на решение суда, а также временно заморозил любые действия по взысканию долга.

Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по иску России к Украине относительно кредита на 3 миллиарда долларов, полученного нашей страной в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.