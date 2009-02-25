НБУ рефинансировал комбанки на 8 млрд. грн.

Национальный банк Украины (НБУ) с начала текущего года предоставил коммерческим банкам рефинансирование в объеме 8 млрд. грн., а рефинансирование на общую сумму 7 млрд. грн. в данный момент проходит соответствующее оформление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель, и.о. председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ на пресс-конференции в среду.

По его словам, указанные объемы рефинансирования предоставлены 20 коммерческим банкам.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 5 февраля выдал банкам кредитов на сумму 46,7 млн. грн. В частности, Нацбанк выдал 36,7 млн. грн. через постоянно действующую линию рефинансирования (кредиты овернайт), из них 27,4 млн. грн. выданы под 16% и 9,3 млн. грн. – под 17%. Еще 10 млн. грн. выданы под 10% годовых на 2 месяца.

НБУ постановлением правления №57 от 9 февраля 2009 г. установил дополнительные условия (критерии) предоставления кредитов рефинансирования на срок более 14 дней путем проведения тендера, стабилизационных кредитов и кредитов для поддержания ликвидности банков в случае реальной угрозы стабильности банковской системы.