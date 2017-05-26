Украинский экспорт в первом квартале вырос на 28%

Украинский экспорт товаров и услуг в первом квартале 2017 года вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 12,4 миллиарда долларов - на 2,7 миллиарда долларов больше, чем в первом квартале 2016 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

При этом экспорт товаров увеличился на 34,4% (на 2,7 миллиарда долларов) и составил 10,4 миллиарда долларов. В структуре экспорта товаров наибольшую долю составила продукция агропромышленного комплекса и пищевой промышленности (44%), продукция металлургии (23,4%), машиностроение (10,4%) и минеральные продукты (9,2%).

По данным Минэкономразвития, рост объемов экспорта товаров демонстрировали почти все отрасли экономики Украины, за исключением отрасли производства древесины и бумажной массы (сокращение объемов экспорта на 7%) и химической промышленности (сокращение на 0,1%). В министерстве отметили, что снижение в этих отраслях обусловлено уменьшением экспорта продукции в Россию (на 26,1%, или на 18,4 миллиона долларов), Турцию (на 24,9%, или на 9,1 миллиона долларов) и Китай (на 61,4%, или на 8,2 миллиона долларов). В 28 стран ЕС экспорт древесины и бумажной массы по итогам I квартала 2017 года увеличился на 1,2 миллиона долларов, или на 0,6%. При этом доля ЕС в экспорте древесины и бумажной массы из Украины составляет 60%.

Рост экспорта товаров был обеспечен за счет руд и железных концентратов (увеличение экспорта на 331,9 миллиона долларов), масла подсолнечного (на 315,7 миллиона долларов), соевых бобов (на 225,9 миллиона долларов), проката плоского горячекатаного (на 190 миллионов долларов), кукурузы (на 140,4 миллиона долларов), полуфабрикатов из стали (на 125,2 миллиона долларов), сахара (на 116,3 миллиона долларов), пшеницы (на 110,6 миллиона долларов), ферросплавов (на 100,7 миллиона долларов) и ячменя (на 65,8 миллиона долларов).

В региональном разрезе почти все области продемонстрировали рост экспорта товаров. В I квартале 2017 года больше всего экспорт вырос в девяти регионах: город Киев, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Полтавская, Николаевская, Киевская, Винницкая и Львовская области. Суммарно эти регионы обеспечили 85% прироста экспорта товаров.

Основным торговым партнером Украины в экспорте товаров в I квартале остается Европейский Союз (38,4%), при этом доля России составила 9%.

Объем экспорта товаров в страны ЕС по итогам I квартала вырос на 782,3 миллиона долларов (на 24,5%) - это наибольший рост экспорта товаров в стоимостном измерении среди всех торговых партнеров Украины.

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Кроме стран ЕС, в группу торговых партнеров, в которые в I квартале текущего года отмечался наибольший рост экспорта товаров из Украины, вошли Индия (рост на 353,8 миллиона долларов), Россия (на 284,6 миллиона долларов), Турция (на 177,7 миллиона долларов), Иран (на 146,2 миллиона долларов), Египет (на 136 миллиона долларов), США (на 125,4 миллиона долларов), Израиль (на 106,1 миллиона долларов).

В то же время, экспорт услуг увеличился на 7%, или на 156,3 миллиона долларов, и составил 2,4 миллиарда долларов. В структуре экспорта услуг крупнейшую долю заняли транспортные услуги (55,4%), компьютерные и информационные услуги (16,3%), услуги по переработке материальных ресурсов (13,9%) и деловые услуги (7,7%). Рост экспорта услуг был обеспечен за счет увеличения объемов предоставления услуг по переработке материальных ресурсов (на 36,4%, или на 89,3 миллиона долларов), туристических услуг (на 8,8%, или на 4,2 миллиона долларов), транспортных услуг (на 8,7%, или на 107,1 миллиона долларов), услуг по ремонту и техническому обслуживанию (на 5,6%, или на 2,7 миллиона долларов), деловых услуг (на 1,8%, или на 3,3 миллиона долларов).

Наибольший рост экспорта услуг в I квартале 2017 года продемонстрировали 5 регионов: Николаевская, Львовская, Харьковская и Закарпатская области, а также город Киев.

Суммарно эти регионы обеспечили 60,1% прироста экспорта услуг.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам января-марта текущего года составил 106,2 миллиона долларов против дефицита в 142,5 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года.

Импорт товаров и услуг в Украину, без учета услуг по переработке давальческом сырья, составил 12,339 миллиарда долларов, экспорт товаров и услуг из Украины - 12,445 миллиарда долларов.

Минэкономразвития в конце марта презентовало проект экспортной стратегии Украины. Экспортная стратегия разработана на 5 лет и предусматривает выполнение 56 первоочередных задач по развитию экспорта. При этом в разработке стратегии принимали участие более 40 государственных и негосударственных институций.