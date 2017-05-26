Нацбанк продолжает понижать официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2634,5368 (26 мая – 2627,6670)

100 EUR – 2949,6274 (26 мая – 2946,6658)

10 RUR – 4,6419 (26 мая – 4,6864)

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Как сообщал УНИАН, 26 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,36/26,38 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4648/29,4846 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,3454 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 532 сделки на сумму 324,82 миллиона долларов.