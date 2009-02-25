Стельмах все еще находится в отпуске

На сегодня председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ еще находится в отпуске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель, и.о. председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ на пресс-конференции в среду.

По его словам, председатель Нацбанка является госслужащим, и, в соответствии с законодательством, у В.СТЕЛЬМАХА осталось еще две недели отпуска.

При этом он отметил, что Конституционный суд Украины взял к рассмотрению конституционное представление Президента Украины по поводу назначения и увольнения главы НБУ.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ с 15 января находится в отпуске.

26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины. В то же время ВР не поддержала постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.ТИГИПКО от должности главы Национального банка Украины».