Суд Лондона отложил решение по "долгу Януковича" - Минфин

Высокий суд Лондона отложил решение по результатам сегодняшнего очередного заседания по иску России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 млрд долл., выкупленным РФ в декабре 2013 года согласно договоренности между российским президентом Владимиром Путиным и тогдашним главой нашего государства Виктором Януковичем.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, в ходе заседания судья Блэр (Blair) рассмотрел ряд нерешенных вопросов по результатам решения, вынесенного судом 29 марта 2017 года, которым было одобрено ускоренное рассмотрение иска РФ против Украины.

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«Учитывая сложность затронутых вопросов, судья решил отложить вынесение своего решения. Таким образом, после сегодняшнего слушания судья выделит определенное время на то, чтобы рассмотреть вопрос глубже перед тем, как вынести свое решение в положенный срок», - отмечается в сообщении.

Минфин напомнил, что в ходе сегодняшнего заседания суд рассматривал заявление Украины о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы нашей страны в английском Апелляционном суде, которое состоится не ранее 2018 года.

Как сообщал УНИАН, Лондонский суд 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска России против Украины по "долгу Януковича" в 3 миллиарда долларов, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле. При этом суд одобрил подачу Украиной апелляции на решение суда, а также временно заморозил любые действия по взысканию долга.

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Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по иску России к Украине по кредиту в 3 миллиарда долларов, полученного нашей страной в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, тогда как российская сторона настаивает на его погашении.