В России на заработках находится 3,5 млн. украинцев

В России на заработках находится около 3,5 млн. украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщила заместитель руководителя Федеральной миграционной службы России Екатерина ЕГОРОВА.

«Всего пребывающих на территории России украинских граждан 3,5 млн. – может быть чуть больше. Заняты они в основном Центральном федеральном округе», - сказала Е.ЕГОРОВА, добавив, что в основном трудовые мигранты из постсоветских стран заняты в строительстве.

Е.ЕГОРОВА сообщила, что странами лидерами по количеству трудовых мигрантов является Украина, Узбекистан, Таджикистан, Китай и Молдова. По ее словам, в целом приток иностранных трудовых мигрантов в Россию в период кризиса несколько снизился.

Она не исключает, что это вызвано тем, что в СМИ появляется много информации о сложностях при трудоустройстве.

В тоже время Е.ЕГОРОВА подчеркнула, что не стоит воспринимать проблему с иностранными мигрантами по принципу: «Бей мигрантов – спасай Россию».

Она отметила, что необходимо проводить мониторинг рынка труда и отдавать предпочтение коренному населению, но есть целый ряд профессий, которые традиционно не пользуются популярностью у граждан России.

Е.ЕГОРОВА напомнила, что правительство России снизило квоты для работников из других стран, но на момент выхода из кризиса квоты будут увеличены.