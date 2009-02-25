S&P понизило рейтинги семи украинских муниципалитетов

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило долгосрочные кредитные рейтинги семи украинских региональных и местных органов власти (РМОВ): гг. Киев, Львов, Днепропетровск, Ивано-Франковск, Луганск, Одесса и Автономной Республики Крым с «В» до «ССС+» после понижения суверенных рейтингов Украины.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно рейтинги были выведены из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом, куда они были помещены 16 февраля 2009 г. Во всех случаях прогноз по рейтингам вновь «Негативный».

Также сообщается, что понижены и одновременно выведены из списка CreditWatch рейтинги по национальной шкале Львова, Днепропетровска, Одессы и Крыма - с «uaA-» до «uaBB», Луганска - с «uaBBВ» до «uaBB», Ивано-Франковска - с «uaBBВ+» до «uaBB».

«В настоящее время все семь украинских РМОВ имеют рейтинги одинакового уровня, что отражает их очень высокую зависимость от решений правительства относительно распределения расходных и доходных полномочий, а также зависимость от перечислений из бюджета центрального правительства, - пояснил кредитный аналитик Standard & Poor`s Борис КОПЕЙКИН. - Вместе с тем, позитивное влияние на кредитоспособность украинских РМОВ оказывает невысокий на данный момент уровень платежей по погашению долга, приходящихся на 2009-2010 гг., или даже полное их отсутствие».

Дальнейшие рейтинговые действия по Украине могут привести к некоторой дифференциации наших будущих рейтинговых действий по украинским РМОВ - как отражение их различных кредитных характеристик, отмечает S&P.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте с «В/В» до «ССС+/С», а также долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте с «В+/В» до «В-/С». Прогноз по рейтингам - «Негативный».