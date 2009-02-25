Задолженность по зарплате в Украине превысила 1,5 млрд. грн.

В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала 2009 года увеличилась на 36%, или на 401,6 млн. грн., и на 1 февраля т.г. составила 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн. (на 1 января с.г. задолженность составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн.).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

(УНИАН: в последний раз задолженность по зарплате более 1,5 миллиарда гривень была зафиксирована в Украине на 1 июля 2004 года – тогда она составила 1 млрд. 614,5 млн. грн.).

По данным Госкомстата, самая высокая задолженность, более 100 млн. грн., на 1 февраля 2009 года зафиксирована в трех областях: Донецкой – 362,5 млн. грн. (по сравнению с 1 января выросла на 38% или на 99,4 млн. грн.), Луганской – 150,1 млн. грн. (рост - 64%, на 58,8 млн. грн.), Харьковской - 126,9 млн. грн. (рост – 19% или на 19,9 млн. грн.).

Также очень существенно выросли долги по зарплате в Киеве, впервые за 9 лет превысив 100 млн. грн. По состоянию на 1 февраля задолженность по выплате зарплаты в Киеве составила 147,053 млн. грн. (на 1 января с.г. задолженность в Киеве составила 71 млн. грн., рост – более чем в два раза или на 76 млн. грн.).

(УНИАН: архив информационных материалов о задолженности по зарплате, размещенный на сайте Госкомстата, приводит данные не ранее 2001 года. Согласно этим данным, наиболее высокий уровень задолженности по зарплате в Киеве был зафиксирован в декабре прошлого года – 84,1 млн. грн., а также в начале 2001 года. Например, на 1 января 2001 года задолженность в столице составляла 83,8 млн. грн., на 10 февраля того же года – 82,8 млн. грн. Начиная с 2005 года данный показатель колебался в пределах 6-11 млн. грн. Заметный рост начался в первом квартале прошлого года, когда задолженность увеличилась до 14 млн. грн. и впоследствии продолжала расти).

В трех регионах Украины задолженность на 1 февраля с.г. не превышает 10 млн. грн.: в Севастополе – 4,9 млн. грн. (рост за месяц – более чем в 2 раза), в Черновицкой обл. – 6,7 млн. грн. (рост почти на 2 млн. грн.), Ивано-Франковской обл. – 8,3 млн. грн. (рост почти на 2 млн. грн.).

При этом, по данным Госкомстата, ни в одном регионе в январе не зафиксировано снижения задолженности по выплате заработной платы.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 г. задолженность по зарплате в Украине составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн.

На 1 января 2008 года задолженность составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля прошлого года - 692,4 млн. грн. (данные о задолженности по состоянию на 1 февраля и 1 марта Госкомстат в прошлом году не публиковал).