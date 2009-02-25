НБУ намерен продавать банкам валюту для реализации физлицам

Национальный банк Украины (НБУ) намерен продавать банкам валюту для дальнейшей ее реализации заемщикам - физлицам с целью погашения валютных кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий Шаповалов на пресс-конференции в среду.

«Банки предоставят нам информацию относительно ежедневных сроков погашения валютных кредитов. В план счетов мы введем счет, по которому мы сможем это отслеживать и проводить целевые аукционы для погашения кредитов по курсу интервенций нацбанка», - отметил он.

А.ШАПОВАЛОВ добавил, что сейчас создана рабочая группа, которая изучит все моменты такого процесса.

В Нацбанке считают, что таким способом удастся ликвидировать ажиотажный спрос на наличную валюту.