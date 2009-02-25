Яценюк: нужно «легализовать» руководителей НБУ и Минфина

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что необходимо немедленно «легализовать» руководителей Национального банка и Министерства финансов.

Как отметил он во время сегодняшней пресс-конференции в Тернополе, это должно быть первым самым необходимым шагом.

“Второй шаг – получить кредит МВФ, потому что больше нам кредит вряд ли кто-то даст. А если и дадут, то это будет кредит с политическим подтекстом”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, он также выразил “очень глубокие сомнения, что на протяжении 2009 года в Украину смогут поступить иностранные инвестиции”.

“Еще большие сомнения по поводу того, что можно получить средства от приватизации. Их можно получить, но это значит даром продать объекты”, - считает А.ЯЦЕНЮК.

Еще один фактор, который может повлиять на стабилизацию курса, - это экспорт, сказал депутат. “Здесь все будет зависеть от глобального потребления. Как только оживет мировая экономика, как увеличится спрос, у нас увеличится валютная выручка”, - прогнозирует А.ЯЦЕНЮК.

Он также считает, что Украине стоит вести переговоры с федеральной резервной системой США. “Почему Центральный банк США? Потому что это основной эмитент долларов. Американцы подписали 5 соглашений с зоной экономического влияния США. Мы не входим в эту зону, но если бы НБУ получило оттуда кредит, это бы тоже стабилизировало курс. При таких условиях мы будем иметь очень умеренную девальвацию или даже стабилизацию”, - отметил он.

“Если не будет сделано все сказанное, я не вижу оснований для улучшения курса”, - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

При этом он отказался дать прогноз, когда курс гривни стабилизируется и на какой отметке. “Как человек, который специализируется на финансах, я не дам никакого прогноза, потому что прогноз – это абсурд. Прогноз меняется в зависимости от того, как работает экономика. Скажу только, что если курс растет с 5 грн. до 7, то это нормально, потому что экспортеры могут больше заработать, а импорт гасится. Но если доллар переходит границу 9-10 грн. - это уже крах банковской системы. Нечем будет возвращать кредиты ни внутренние, ни внешние. Если курс переступит 10-12 грн., то я тогда уже не вижу выхода”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.