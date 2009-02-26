Кабмин опубликовал проект заявления о сотрудничестве с МВФ

На сайте правительства Украины опубликован проект Совместного заявления руководства государства о готовности к сотрудничеству c Международным валютным фондом.

Как отмечает Управление по связях со СМИ Секретариата Кабинета министров, этот документ утвержден на заседании правительства, подписан премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, и.о. министра финансов Игорем УМАНСКИМ и передан на подпись в Секретариат Президента Украины и Национальный банк.

В проекте заявления отмечается, что “нация ожидает, что ее лидеры смогут свести к минимуму негативное влияние кризиса, но критики и конкуренты пытаются использовать момент для укрепления своего имиджа”. “Но мы не можем позволить предвыборной политике углубить кризис, а поэтому обещаем положить конец нашим дрязгам”, - подчеркивается в проекте Совместного заявления.

Также в документе отмечается, что “целью пересмотренной экономической политики является минимизировать макроэкономическое влияние текущего кризиса и создать предпосылки для возобновления экономического взлета и постепенного снижения инфляции”.

В нем содержатся обязательства в дальнейшем развивать “три ключевые сферы: налогово-бюджетную политику, которая бы отвечала доступному финансированию; последовательное внедрение гибкого обменного курса национальной валюты, чтобы смягчить для экономики влияние внешних потрясений; всеобъемлющую реструктуризацию банковского сектора, направленную на восстановление финансовой стабильности”. “Особенное ударение будет сделано на прозрачной скоординированной деятельности”, - сказано в нем.

Напоследок в проекте заявления отмечается: “Сегодня мы подтверждаем нашу готовность действовать вместе решительно для восстановления доверия”. “Работа впереди не будет легкая, но мы верим в то, что совместные действия помогут нам преодолеть кризис. Призываем оппозицию присоединиться к нам”, - сказано в нем.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО призвала Президента и председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА подписать совместное обращение к руководству МВФ о готовности к сотрудничеству и реформированию экономики.

“Премьер-министр инициирует подписание совместной декларации в адрес руководства Международного валютного фонда, в котором мы сообщаем о том, что мы готовы полностью к сотрудничеству, предпринимаем предварительные шаги по программе экономических реформ”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает целесообразным, чтобы под совместной декларацией поставили свои подписи председатель ВР В.ЛИТВИН, Президент В.ЮЩЕНКО, исполняющий обязанности главы Нацбанка Украины и исполняющий обязанности министра финансов Украины.