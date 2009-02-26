AIG пересмотрит способы возврата государству кредита

Крупнейшая в мире страховая компания - американская AIG (American International Group) не смогла найти достойного покупателя на свои выставленные на продажу подразделения.

Поэтому план, предусматривающий привлечение дополнительных средств для возвращения государству кредита в размере 60 млрд долл, очевидно, придется пересмотреть. Об этом информировало накануне агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на собственные анонимные источники.

По их сведениям, передает Прайм-ТАСС, глава исполнительного органа AIG Эдвард Лидди пришел к заключению, что разработанный в сентябре прошлого года план погашения кредита, полученного от администрации США, "не сработает". Поэтому в настоящее время руководство страхового гиганта рассматривает альтернативные предложения, в том числе передачу государству прямого контроля над некоторыми сферами своей деятельности. Такой шаг, как указывают наблюдатели, противоречит генеральному курсу AIG, призванному во что бы то ни стало сохранить самостоятельность.

Как сообщили во вторник независимые эксперты, размер потерь концерна в последнем квартале 2008 г еще не опубликован, но может достигать астрономической суммы в 60 млрд долл. AIG осенью прошлого года оказалась на грани банкротства в результате кризиса в ипотечной системе США. Чтобы не допустить краха, Федеральный резервный банк Нью-Йорка /подразделение Федеральной резервной системы/ открыл компании кредитную линию в размере 85 млрд долл и потом расширил ее дополнительно на 37,8 млрд долл в обмен на ценные бумаги инвестиционного класса. В качестве гарантии возврата кредита компания предоставила государству права на приобретение доли в ее капитале в размере 79,9 проц.

Позже ФРС реструктурировала кредитный портфель: размер первого займа был сокращен с 85 млрд до 60 млрд долл, размер второго увеличен с 37,8 млрд до 52 млрд долл. Срок погашения был увеличен с 2 до 5 лет. В целом AIG получила доступ к кредитной линии в 150 млрд долл.