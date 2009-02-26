Иена падает к доллару и евро

Курс японской национальной валюты в четверг 26 февраля снижается до самой низкой отметки с ноября прошлого года. Поводом для распродажи иены стали возобновившиеся опасения о том, что ситуация в японской экономике продолжает ухудшаться, сообщает k2kapital..

На этом фоне японская валюта стала дешеветь по отношению к американской – сегодня за доллар перелагают 97,92 иены, а не 97,39 иены как вчера вечером на торгах в Нью-Йорке. За время торговой сессии японская валюта опускалась до отметки 97,94 иены/долл., самой низкой с 14 ноября 2008 г. По мнению экспертов вполне вероятно, что до конца марта доллар может вырасти до 100 иен/долл.

Инвесторы с тревогой ожидают новых признаков усугубления рецессии японской экономики. Завтра должна быть обнародована новая порция макроэкономической статистики по рынку труда и потребительским ценам. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы мог вырасти до самой высокой отметки за последние три года, в потребительские цены могли напротив, упасть, впервые с сентября прошлого года.

Иена дешевеет также и к евро – со 123,92 иены за евро до 124,67 иены за евро, при этом курс японской валюты падал до 125,15 иены за евро, самой низкой отметки с 9 января. Евро укрепляется также и к доллару – сегодня валюта 16 стран блока стоит 1,2733 долл. за евро против 1,2723 долл. за евро накануне. Доллар в свою очередь дешевеет также к британскому фунту – с 1,4201 долл. за фунт до 1,4253 долл. за фунт.