Центральная и Восточная Европа - страхи преувеличены

Экономики Центральной и Восточной Европы, несомненно, переживают резкий спад, однако опасения, что регион движется к коллапсу, неоправданны, пишет 25 февраля в Financial Times Райнер Зингер (Rainer Singer), возглавляющий подразделение макроэкономического анализа в Erste Group, сообщает k2kapital..

Он утверждает, что источником экономического роста в регионе была высокая производительность труда, поддерживаемая иностранными инвестициями, а не безответственное накапливание долгов, которые, как опасаются многие аналитики, не будут выплачены или рефинансированы.

Зингер признает, что долги региона выросли, однако полагает, что Центральная и Восточная Европа способна расплатиться.

"В целом уровень задолженности региона без учета банковского сектора низок и составляет от 35% ВВП в Румынии до 104% в Латвии. При этом в еврозоне задолженность составляет 136% ВВП, а в Британии - 288%. Уровни внешнего долга тоже разнятся, от 40% ВВП в Чехии до 127% в Венгрии. В еврозоне этот уровень достигает 175%, а в Британии - 370%", - пишет он.

Слабость валют Центральной и Восточной Европы отразится на должниках с займами в иностранной валюте, но рост зарплат в последнее время увеличивает вероятность того, что население региона сможет обслуживать более высокую стоимость кредитов, считает Зингер.

"Взаимное кредитование компаний, как внутри региона так и между еврозоной и странами Центральной и Восточной Европы, составляющее значительную часть внешнего долга, снижает трудность рефинансирования, - пишет Зингер. - Поскольку компании Западной Европы поддержат филиалы с низкими затратами на рабочую силу и наиболее привлекательными перспективами роста, роль региона как двигателя экономического роста Европы восстановится".