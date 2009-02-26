ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 февраля

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «Что плохого в негативных рейтингах Украины?» пишет о том, что в Украине развернулась жесткая борьба: агентства понижают рейтинги, банки демонстративно разрывают контракты с ними, обвиняя последних в предвзятости и политической составляющей оценки. Смогут ли украинские банкиры переиграть международную рейтинговую тройку?

http://delo.ua/news/101785/

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Также издание «Дело» в статье «Тимошенко расставляет надзирателей» пишет о том, что Кабинет министров создает новую систему контроля за расходованием бюджетных средств на государственных предприятиях. Правительство вводит должности бухгалтеров-ревизоров во всех крупнейших госкомпаниях страны. Эти посты будут занимать представители Контрольно-ревизионного управления и Госказначейства. Уже в марте они начнут полностью контролировать финансовую деятельность государственных монополий. Ближе к апрелю финансовые надзиратели появятся на всех крупных предприятиях, которые контролирует государство.

http://delo.ua/news/101807/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Декларация реформ» пишет о том, что активного реформирования экономики в 2009 году ожидать не стоит. Вчера Кабинет министров утвердил бюджетную декларацию на 2010 год, которая предусматривает снижение налогов, сохранение льгот лишь для малообеспеченных граждан, введение платы за медицинские услуги и образование. По мнению экспертов, заложенные в документе меры могли бы оживить экономику, даже если бы их реализация началась сейчас.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1126174

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Издание «Коммерсантъ «Украина» подает материал «Дефолт возможен», в котором говорится о том, что Standard & Poor`s первым из рейтинговых агентств заявило об угрозе дефолта в Украине – краткосрочный рейтинг страны в иностранной валюте отделяет от уровня дефолта лишь одна ступень. Новое ухудшение рейтингов ожидается в случае увеличения бюджетных расходов. И хотя эксперты не верят в вероятность дефолта Украины, новость уже спровоцировала панику даже на биржах США.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1126158

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«Газета по-киевски» в статье «Умная Эстония на фоне глупых соседей» пишет о том, что на фоне остальных государств Прибалтики экономика Эстонии успешно держит удары кризиса. Почему? Просто эстонцы не теряли время и реформировали свою экономику, а мы – нет…http://mycityua.com/articles/world/2009/02/25/095642.html

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Газета «День» в публикации «Футбол как антикризисное средство» пишет о том, что на днях министр спорта Польши Мирослав Джевецкий в эфире телеканала новостей TVN24 заявил, что поляки вместе с УЕФА готовятся к так называемому плану «Б». В соответствии с ним Польша якобы может принять большинство матчей чемпионата, потому что в Украине — экономические и политические проблемы. Прокомментировал ситуацию вице-премьер-министр Украины, который курирует вопросы подготовки к Евро-2012, Иван ВАСЮНИК.

http://www.day.kiev.ua/265193/

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Не вернут 10%» пишет о том, что в России каждый десятый рубль, взятый в кредит, не будет возвращен в срок. Таков прогноз Министерства финансов РФ. Ведомство обещает 555 млрд руб. на поддержку банков. Почти 40% этой суммы они заработали в январе на девальвации.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/26/183622

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Также издание «Ведомости» опубликовало статью «Кризис помог Зюзину», в которой говорится о том, что на кризисе можно не только терять, но и зарабатывать. Как стало известно «Ведомостям», «Мечелу» удалось в несколько раз снизить сумму сделки по покупке американской Bluestone Coal. Вместо планировавшихся 4 млрд долл. компания отдаст 425 млн. долл. и свои привилегированные акции.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/26/183621

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Газета «Известия» в публикации «Граждане не уверены, что Россия должна помогать соседям» пишет о том, что у россиян нет единого мнения в отношении оказания материальной помощи странам-союзницам во время кризиса. Об этом свидетельствуют февральские исследования социологов из ВЦИОМа. Так, 49% россиян полагают, что в период кризиса власти должны все средства использовать для поддержания собственной экономики, а не тратить их на помощь другим странам. А 42%, напротив, считают, что даже в ситуации кризиса необходимо защищать интересы России в мире, а это требует финансовой поддержки стран-союзниц.

http://www.izvestia.ru/economic/article3125745/

(УНИАН)