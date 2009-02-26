ЕБРР хочет вложить в Россию около 2,52 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать в Россию в 2009 году около 2,52 миллиарда евро, сообщил вице-президент банка по финансам Манфред Шеперс, передает Рейтер.

"В 2009 году мы ожидаем довести долю бизнеса банка в России до процентного отношения, аналогичного 2008 году", - сказал он на брифинге.

В 2008 году банк вложил в Россию около 36 процентов своего бюджета, выделенного на ее регион. Инвестиционная программа ЕБРР на данный регион составляет в 2009 году 7 миллиардов евро.

ЕБРР, созданный для финансирования проектов в Восточной Европе, понес в 2008 году чистый убыток в размере 602 миллионов евро по сравнению с чистой прибылью на уровне 1,9 миллиарда евро в 2007 году.