В США начали проверять банки на прочность

Регуляторы США начали программу "стресс-тестов" для того, чтобы понять, смогут ли крупнейшие банки страны сопротивляться возможному углублению рецессии, сообщает Рейтер.

Стресс-тесты, обязательные примерно для 20 организаций, каждая из которых обладает активами свыше 100 миллиардов долларов, будут использованы, чтобы определить, нужен ли им дополнительный капитал по новой программе министерства финансов, в соответствии с которой правительство покупает привилегированные акции банков, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции.

Этот план внушает надежду на то, что проблемный банковский сектор вскоре будет приведен в порядок, однако также подчеркивает растущие расходы на поддержание обвалившегося финансового сектора США и экономики в целом.

Стресс-тесты, которые до конца апреля будут проводить ФРС, Федеральная корпорация по страхованию депозитов, Управление контролера денежного обращения и Управление по надзору за сберегательными учреждениями, оценят банки в двух экономических ситуациях.

Первый, или "базовый", сценарий основан на среднем прогнозе частных экономических аналитиков. Второй, или "более враждебный", прогноз предполагает более долгую и глубокую рецессию.

Согласно программе стресс-тестов, регуляторы проведут "оценку всех этих банков, чтобы понять, сколько капитала им требуется, чтобы пережить даже более слабый сценарий", сказал глава ФРС Бен Бернанке финансовому комитету Палаты представителей в среду.

"Банкам скажут, сколько капитала им необходимо привлечь, если необходимо. Некоторым не понадобится капитал, но некоторым - да", - добавил он.

Бернанке сказал, что банки получат возможность привлечь капитали на частном рынке, но если они не смогут сделать это, министерство финансов предложит купить конвертируемые привилегированные акции банков.

Если убытки возрастут, акции будут конвертированы в обыкновенные, что обеспечит правительству непосредственное право собственности на долю в банке и усилит способность банка брать на себя списания.

Минфин не намерен раскрывать результаты стресс- тестов, позволяя банкам самим принимать решение. Банки, которые по результатам тестов нуждаются в дополнительном капитале, получат шесть месяцев, чтобы найти средства на частных рынках или взять их у Минфина.

Базовый сценарий подразумевает, что ВВП США сократится на 2,0 процента в 2009 году и вырастет на 2,1 процента в 2010 году. Согласно более неблагоприятному сценарию, экономика сократится на 3,3 процента в текущем году, и вырастет на 0,5 процента - в будущем.

Что касается уровня безработицы, то базовый сценарий оценивает его в 8,4 процента в 2009 году и 8,8 процента в 2010 году, а неблагоприятный - в 8,9 процента в этом году и 10,3 процента - в следующем.

Цены на дома, по базовому сценарию упадут в текущем году на 14 процентов, по неблагоприятному - на 22 процента.