В кризис крупные страховые компании поглотят мелкие – эксперты

В условиях экономического кризиса крупные страховые компании поглотят мелкие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили вчера в Донецке на пресс-конференции директор по продажам страховой компании ЗАО «УАСК АСКА» Ольга ВЕРШИНА и замдиректора по страхованию СК «Оранта» Наталья ЛАРИНА.

По словам О. ВЕРШИНОЙ, «крупные страховые компании будут поглощать мелкие страховые компании, которые не справляются со своими обязательствами». По ее мнению, нельзя ответить однозначно, насколько это хорошо или плохо. «Если происходит поглощение страховых компаний, для нас идет отрицательный сигнал, значит, какие-то банки не обеспечивают выплату, - объясняет О. ВЕРШИНА. – Но, с другой стороны, если происходит поглощение крупной компанией, значит, она берет на себя обязательства другой компании и выплачивает клиенту страховку, он остается удовлетворен, значит, все равно это лучше».

Ее поддержала и Н. ЛАРИНА. Более того, она сообщила, что сегодня компания «Оранта» ведет переговоры с компаниями по их вливанию в «Оранту». «Пока из-за коммерческой тайны называть эти компании нельзя, но еще в конце прошлого года мы начали переговоры о том, что «Оранта» будет поглощать другие компании», - сказала Н. ЛАРИНА. Она отметила, что сейчас эксперты «Оранты» оценивают эти компании. «Сегодня проводятся оценки. Наша компания не будет поглощать каждую, которая будет «лопаться», и забирать ее портфель. Наши акционеры сегодня рассматривают компанию, которую хотят приобрести и влить в свой бизнес, анализируя ее портфель, то есть анализируя ее потоки, анализируя профессиональный уровень ее сотрудников», - объяснила Н. ЛАРИНА. И подчеркнула, что «если происходит слияние бизнеса, естественно, компания, которая выкупает, должна понимать, что она в состоянии своими ресурсами, своими квотами нести обязательства не только свои личные, но и, соответственно, той страховой компании, которую выкупает».

В заключение Н. ЛАРИНА констатировала, что сегодня в Донецкой области сосредоточено наибольшее количество всех страховых компаний - более 300 компаний имеют свое представительство и свои офисы.

Справка УНИАН. На 1 октября 2008 года в Украине зарегистрировано 475 страховых компаний.