S&P понизил рейтинги ряда банков Украины

Рейтинговая служба Standard & Poor`s понизила долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги контрагента ЗАО «Альфа-Банк Украина», ОАО КРЕДОБАНК и АКБ «Укрсоцбанк» с «В/В» до «ССС+/С».

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

Рейтинги этих банков по национальной шкале понижены с «uaBВВ» до «uaB». Вместе с тем рейтинги были выведены из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативными прогнозами, в который они были помещены 13 февраля 2009 г.

В то же время долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента АКБ «ЮНЕКС-БАНК» подтверждены на уровне «CCC+» и «C». Рейтинг "ЮНЕКС-БАНКа" по национальной шкале понижен с «uaB+» до ««uaB». Прогноз изменения рейтингов всех четырех банков — «Негативный».

«Произведенные рейтинговые действия обусловлены сегодняшним понижением суверенных рейтингов Украины, которое отражает возрастающие риски невыполнения условий соглашения между Украиной и МВФ о предоставлении стабилизационного кредита вследствие отсутствия широкой политической платформы для необходимых корректировок бюджета и реформирования банковской системы до президентских выборов в январе 2010 г. Ухудшение внешнеэкономической среды привело к резкому ухудшению условий торговли в Украине, что выразилось в снижении экспортных цен. Мы ожидаем, что в течение 2009 г. рост ВВП значительно снизится — по мере ослабления национальной валюты на волне оттока капитала и снижения поступлений от экспорта», - говорится в сообщении агентства.

«Рейтинговые действия по банкам также отражают нашу озабоченность влиянием ухудшающейся экономической ситуации и условий ведения бизнеса в стране на основные показатели кредитоспособности украинских банков. Мы полагаем, что эти факторы оказывают явно выраженное негативное влияние, приводя к снижению качества активов банков, ухудшению ликвидности и падению показателей рентабельности и капитализации», - отметила кредитный аналитик Standard & Poor`s Аннет ЭСС.

Прогноз «Негативный» по рейтингам четырех украинских банков отражает прогноз изменения суверенных рейтингов, а также возросшее давление на качество активов, финансовые показатели и ликвидность банков. «Рейтинги могут быть понижены после дальнейшего понижения суверенного рейтинга по обязательствам в иностранной валюте, а также в случае появления дополнительных признаков стрессовой ситуации в банковской системе, ведущей к существенному ухудшению качества активов, капитализации или ликвидности банков», — подчеркнула А.ЭСС.

Поддержка со стороны материнских структур может смягчить давление на характеристики собственной кредитоспособности банков. Однако способность банков своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства может ограничиваться действиями правительства — замораживанием вкладов и долговых обязательств. "Мы полагаем, что в сложившихся условиях рейтинги этих банков не поднимутся выше уровня суверенного рейтинга Украины по обязательствам в иностранной валюте, и, таким образом, дальнейшее понижение рейтингов Украины может негативно сказаться на рейтингах банков", - говорится в сообщении.