Немыря: миссия МВФ готова посетить Украину

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшее время готова посетить Украину для продолжения переговоров о выделении второго транша финансовой помощи Украине, сообщил в среду вечером вице-премьер Украины Григорий Немыря в эфире "5 канала", сообщает РИА Новости.

"Состоялся разговор премьер-министра (Юлии Тимошенко) с руководством МВФ, во время которого стороны договорились, что уже на ближайшей неделе, возможно на следующей неделе или через 10-12 дней миссия МВФ готова вернуться в Украину", - сказал Немыря.

Немыря уверен, что "сотрудничество Украины и МВФ продолжится, и Украина получит и второй транш, и третий".

Кроме того, вице-премьер считает, что "МВФ готов принять цифру дефицита бюджета 3%", но подчеркивает, что этому содействовало бы привлечение дополнительной финансовой помощи.

Отвечая на вопрос, насколько курс гривни к доллару зависит от кредита МВФ, вице-премьер сказал: "Это очень взаимосвязанные вещи". Национальная валюта - гривня - с началом осенью прошлого года финансово-экономического кризиса в стране упала почти в два раза по отношению к иностранной валюте.

МВФ в ноябре 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 миллиарда долларов для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса. Тогда же Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 миллиарда долларов. Вместе с тем, выделение второго транша в сумме около 2 миллиардов долларов не происходит в связи с тем, что правительство не соглашается на требование Фонда сократить дефицит бюджета на 2009 год, который на сегодня составляет около 3% ВВП.