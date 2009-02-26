Немецкий бюджет становится образцовым

Дефицит государственного бюджета Германии за 2008 год больше чем в два раза превышает январский прогноз. В то же время, эксперты говорят о самом сбалансированном бюджете с момента объединения Германии, сообщает Немецкая волна.

Впервые с момента объединения Германии в 2008 году государственный бюджет выглядел практически образцово. Дефицит составил всего лишь 0,1 процента ВВП страны. Таким образом, Германия полностью выполнила требования Маастрихтского договора. Однако дефицит госбюджета по предварительным расчетам составил 3,3 миллиарда, что более чем в два раза превышает первоначальный прогноз.

Новый расчет

Согласно Маастрихтскому договору дефицит государственного бюджета не должен превышать 3 процентов ВВП. В 2007 году он составил 0,2 процента, а в 2006 - 1,5. В этом году с 0,1 процентами Германия приблизилась к идеальному показателю, сообщает dpa.

По данным Федерального статистического ведомства, увеличение дефицита бюджета в 2008 году более чем в два раза связано с сокращением поступлений, а также было вызвано решением Конституционного суда ФРГ о предоставлении людям компенсации расходов на дорогу из дома на работу.

В этом году прогноз не радует

Подобных показателей, как в прошлом году, в 2009 достигнуть не удастся. В связи с принятием пакета мер по борьбе с последствиями экономического кризиса количество новых кредитов государства увеличивается вдвое. Изменения, внесенные в бюджет 2009, предполагают увеличение суммы кредитов на 18, 3 миллиарда евро. Общая сумма кредитов составит 36,8 миллиарда евро.