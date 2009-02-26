Украина получила статус наблюдателя в ВТО

Украина получила статус наблюдателя в многостороннем соглашении Всемирной торговой организации о государственных закупках.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

Соответствующее решение, по его словам, было принято 25 февраля на заседании Комитета ВТО по госзакупках.

Напомним, статус наблюдателя является необходимым шагом для присоединения к соглашению ВТО о государственных закупках.

Справка УНИАН. 16 мая 2008 года Украина официально стала членом Всемирной торговой организации. С момента вступления Украины в ВТО страна получает такие преимущества, как улучшение условий торговли с 151 страной мира, на долю которых приходится свыше 95% мировой торговли.