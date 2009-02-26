За отклонение от курса НБУ нужны жесткие санкции - эксперт

За отклонение от официального курса гривни должны применяться жесткие санкции. Такое мнение в интервью УНИАН высказал кандидат экономических наук Академии финансового управления Сергей КУЛЬПИНСКИЙ.

Прыжки на валютном рынке создают впечатление полного отсутствия регулятора, притом что спрос на импорт упал в разы после 50% девальвации, население, согласно данным НБУ, за последние 12 месяцев продало на 6,3 млрд. долл. больше, чем приобрело (практически столько, сколько было продано из резервов), а инфляция на фоне замедления зарплат ограничила покупательную способность населения и возможности покупки валюты.

По его словам, экономики большинства стран мира уже отказываются от либерализации, прибегают к протекционизму, защите экономики и финансового рынка с целью оградиться от последствий финансового кризиса. Так, отметил С.КУЛЬПИНСКИЙ, китайский юань остается на одном (фиксированном) уровне, несмотря на значительный отток средств иностранных инвесторов, поскольку существует жесткий контроль за движением капитала. «Игры с валютным курсом и предоставление возможности внутренним спекулянтам определять курс (после того как иностранные уже оставили рынок) еще ни для одной экономики положительно не заканчивались», - добавил он.

По мнению С.КУЛЬПИНСКОГО, возможно, лучшим выходом из создавшейся сегодня ситуации было бы продолжить дальнейшую продажу золотовалютных резервов, игнорируя требования Международного валютного фонда (МВФ), с одновременным принятием санкций за отклонение от официального курса.

«Возможно, нам необходимо все-таки еще раз подумать над вопросом, так ли уж необходим экономике страны кредит МВФ и его требования», - отметил эксперт. «В конечном итоге, приобретенные доллары рано или поздно возвращаются на рынок, а затем и в золотовалютные резервы НБУ, поскольку большинство расходов пока еще осуществляются в гривне», - добавил он.