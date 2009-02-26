Кипр менее всех стран ЕС пострадал от кризиса

Последствия мирового финансового кризиса оказались значительно менее тяжелыми для Республики Кипр, чем для других стран ЕС. Такую оценку складывающейся в настоящее время ситуации в экономике страны и прежде всего в банковской сфере дал глава Центрального банка Кипра Атанасиос Орфанидис, передает Прайм-ТАСС.

Как сообщило сегодня Кипрское информационное агентство, после встречи с президентом Кипра Димитрисом Христофиасом А.Орфанидис заявил журналистам, что банковский сектор республики "находится в очень хорошем положении". По его словам, одна из причин - в успешном вхождении страны в зону евро в 2008 г. "Это буквально спасло нас от потрясений, которых мы не смогли бы избежать, если сохранили бы нашу собственную валюту", - заявил глава ЦБ. Залогом успешной деятельности банковского сектора он также назвал "осуществляемый последние годы строгий надзор" со стороны контролирующих органов за операциями банков.