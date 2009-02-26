AIG грозит разделение на три части

Американский страховщик American International Group (AIG) после завершения реструктуризации компании может быть разделен на три части, при этом каждая из них окажется подконтрольной государству, сообщает k2kapital..

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на заявление анонимных осведомленных источников. По данным этих источников, сейчас компания ведет активные переговоры по этому вопросу с американскими властями. Пока план таков – государство обменяет принадлежащие ему 80% AIG на более крупные доли в трех подразделениях, при этом не исключается, что их число будет увеличено до четырех.

За это правительство предоставит более лояльные условия погашения займов компании общим объемом 60 млрд. долл., или даже "простит" часть из них. Кроме того, как ожидается, привилегированные акции на сумму 40 млрд. долл. будут конвертированы в обычные акции. По мнению FT, официальное объявление о дальнейшей судьбе страховщика может быть сделано в начале следующей недели.

Напомним, накануне стало известно о том, что AIG может отказаться от своего плана по распродаже активов, который преследует целью погашение 60 млрд. долл. государственных кредитов, если не найдет достаточно перспективных покупателей.