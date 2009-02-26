Ющенко заверил G-7, что с МВФ будет все нормально

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что завтра ему удастся совместно с премьер-министром и руководителем парламента выработать согласованную позицию относительно возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом он заявил во время встречи с послами стран G-7 (Большой семерки).

По словам В.ЮЩЕНКО, на завтрашнее утро запланировано совещание с руководителем правительства, председателем ВР и руководителем Национального банка, на котором будут обсуждаться несогласованные позиции и происходить поиск компромисса для того, чтобы Украина могла выйти с единой консолидированной политикой относительно сотрудничества с МВФ.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что сейчас завершается работа над совместным письмом Президента, премьер-министра и председателя ВР к МВФ.