В Украине напечатали купюру в 1 тысячу гривень - СМИ

Нацбанк уже отпечатал самую крупную из представленных украинских банкнот номиналом в 1 тысячу гривень, сообщает УНН.

Как сообщил источник в Нацбанке, банкнотная фабрика планирует представить купюру, приурочив к какому-то празднику.

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Собеседник агентства уточнил, что было несколько вариантов оформления банкноты. Ему неизвестно, какой именно вариант был утвержден, однако, вероятно, на купюре изображен академик Владимир Вернадский.

Напомним, еще в 2016 году появилась информация о возможности введения купюры номиналом тысяча гривень. Тогда представители Нацбанка подтвердили, что такие планы есть, однако сроки введения банкноты не назывались.

Кроме того, представители НБУ опровергли информацию о том, что на купюре будет изображен писатель Пантелеймон Кулиш. Однако, так и не сообщили, чей портрет украсит банкноту.