ВБ: на рекапитализацию банков ЦВЕ надо 120 млрд. долл.

По оценкам Всемирного банка, для рекапитализации банков региона Центральной и Восточной Европы необходимо 120 млрд. долларов.

Президент Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК призвал правительства западноевропейских государств поддержать финансовые системы стран Центральной и Восточной Европы, которые сегодня многие считают новым эпицентром финансового кризиса, сообщается на официальном сайте Организации Объединенных Наций.

По оценкам ВБ, для рекапитализации банков этому региону необходимо 120 млрд. долларов США.

Сейчас группа организаций Всемирного банка сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком, стараясь определить, смогут ли они внести вклад в реструктуризацию и рекапитализацию банковской сферы Центральной и Восточной Европы в рамках разработанного МВФ плана макроэкономических реформ.

«Однако нам потребуется помощь правительств европейских стран, поскольку – случайно или нет – проблема отчасти заключается в том, будут ли западноевропейские банки изымать ликвидность из банков стран Центральной и Восточной Европы», - отметил Р.ЗЕЛЛИК.

Всемирный банк отмечает, что ни один регион мира не смог противостоять всеобъемлющему глобальному кризису. В значительной степени от экономических потрясений пострадали и страны Латинской Америки. «Там ситуация не столь драматична, как в Восточной Европе, но дела обстоят весьма неважно», - отмечается в заявлении Всемирного банка.

Всемирный банк – международная организация, которая является одним из важнейших источников финансовой и технической помощи, оказываемой развивающимся странам мира. Членами Всемирного банка являются 185 стран.