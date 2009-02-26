Ющенко уверен, что убедит Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что ему удастся убедить премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в необходимости срочного пересмотра государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время встречи с послами стран G-7 (Большой семерки).

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что пересмотр государственного бюджета необходим для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что будет делать все, чтобы изменения в бюджет и антикризисный пакет были приняты в ближайшее время. Он рассказал послам, что пока премьер-министр Украины придерживается мнения, что бюджет в первом полугодии пересматривать нецелесообразно.

«Это неадекватная тупиковая позиция, которую необходимо пересмотреть. Я думаю, у меня найдутся аргументы, чтобы убедить правительство», - сказал Президент.

Он также рассказал, что у него есть ощущение, что украинская власть близка к тому, чтобы прийти к общему знаменателю относительно всех важных вопросов, которые дадут возможность возобновить сотрудничество с МВФ.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и для помощи экономике страны, пострадавшей от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В то же время 9 февраля глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшее время вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту. Как сообщил представитель МВФ Дэвид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

Вместе с тем, 24 февраля, пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА сообщила, что Виктор ЮЩЕНКО ожидает, что на этой неделе правительство и Национальный банк выработают единую позицию на переговорах с МВФ.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО считает, что на протяжении текущей недели необходимо сделать все возможное для получения второго транша кредита МВФ. Президент убежден, что для продолжения сотрудничества с МВФ необходимо иметь единую, согласованную позицию всех органов государственной власти и соответствующих институтов.

И.ВАННИКОВА отметила, что Президент обращает внимание на то, что правительство Украины нарушило подписанное в прошлом году соглашение с МВФ.

«В первую очередь, речь идет об условии соблюдения показателя дефицита бюджета 2009 года в размере 1% ВВП. В результате принятого парламентом закона о Госбюджете, допущено прямое вмешательство в конституционные полномочия НБУ», - сказала пресс-секретарь, добавив, что не удалось достичь сбалансированности на валютном рынке, до сих пор не внесены необходимы изменения в бюджет-2009.

«В рамках своей компетенции Президент готов поддержать исправление ситуации во всех направлениях для продолжения сотрудничества с МВФ. В то же время, глава государства отмечает, что основными субъектами отношений с МВФ остаются правительство и НБУ», - сказала И.ВАННИКОВА.