СМИ: МВФ и ВБ может не хватить капитала

На фоне усугубления мирового финансового кризиса резко возросла роль таких международных институтов, как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Межамериканский банк развития (МБР), Азиатский банк развития и Африканский банк развития.

Однако эксперты отмечают, что этим организациям может просто не хватить капитала, поскольку потребность в кредитах в последнее время резко выросла. Так, МВФ был вынужден предоставить кредит Исландии, Венгрии, Латвии, Украине, Сербии, Беларуси и Пакистану. Общая сумма выданных кредитов уже перевалила за 48 млрд долл.

В итоге сейчас многие инвесторы беспокоятся, что по мере ухудшения состояния мировой экономики потребность в кредитах со стороны развивающихся стран будет расти, но неизвестно, хватит ли денег у международных организаций, чтобы удовлетворить все эти запросы. "Думаю, в 2009г. у большинства развивающихся стран появятся огромные проблемы с финансированием", - заявил глава МВФ Доминик Стросс-Кан, передает Reuters.

Стоит также отметить, что МВФ может давать кредиты любой стране, входящей в его состав, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств. Однако возможности МВФ не безграничны: на данный момент в распоряжении фонда находится порядка 250 млрд долл., включая кредит от Японии на сумму 100 млрд долл. "Сейчас все больше стран придерживаются мнения, что резервы МВФ необходимо нарастить. Только пока непонятно, как именно это сделать", - сообщил один высокопоставленный британский чиновник на условиях анонимности.

Так, в качестве конкретного шага уже было предложено провести реформу МВФ, в частности наделить его дополнительными средствами, дав возможность "сыграть ключевую роль в деле гибкого и эффективного противостояния текущему кризису". Также некоторые эксперты отмечают, что МВФ мог бы попросить помощи у развивающихся стран, а именно у Китая и ближневосточных государств. Однако крупные развивающиеся страны пока не реагируют на призывы МВФ поделиться деньгами, а председатель КНР Ху Цзиньтао вообще считает, что стабильный и сравнительно быстрый рост в Китае сам по себе является важным вкладом в глобальную финансовую стабильность и мировой экономический рост.

Тем временем на фоне кризиса мировой финансовой системы возросло давление и на Всемирный банк, который, в отличие от МВФ, может кредитовать только бедные страны. Так, власти Великобритании уже призвали банк увеличить объем помощи бедным развивающимся странам. Однако, по словам вице-президента международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service Стивена Хесса, уже вскоре у Всемирного банка могут закончиться деньги. "Думаю, в 2009г. у ВБ не возникнет никаких проблем. Однако, если кризис затянется и банк останется единственным источником финансирования для развивающихся стран, он может ощутить острую нехватку финансов", - добавляет Стивен Хесс.

Заметим также, что, по мнению многих политиков, МВФ, равно как и Всемирный банк, не отвечает своим задачам и нуждается в значительных реформах. Такого мнения, в частности, придерживается премьер-министр Великобритании Гордон Браун. По его словам, для предотвращения экономических кризисов в будущем необходим "серьезный рывок вперед". "Я думаю, что МВФ и Всемирному банку придется изменить свои роли достаточно ощутимо, они были созданы для локальных, а не глобальных капитальных потоков. Институты, которые мы унаследовали, не годятся для решения проблем, которые нам придется решать в будущем", - заявил Г.Браун.

Напомним, Международный валютный фонд - специализированное учреждение ООН, основные функции которого содействовать международному сотрудничеству в денежной политике, расширять мировую торговлю, кредитовать нуждающиеся страны и стабилизировать денежные обменные курсы.

Всемирный банк - международная организация, созданная в 1944г. в результате подписания Бреттон-Вудского соглашения. Главной задачей ВБ является содействие устойчивому экономическому росту в развивающихся странах и борьба с нищетой. Приоритетными для ВБ являются структурные преобразования: либерализация торговли, приватизация, реформа образования и здравоохранения, инвестиции в инфраструктуру.