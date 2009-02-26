Ющенко: Украине, возможно, придется отказаться от спецпенсий

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что Украине придется отказаться от специальных пенсий для судей, народных депутатов и государственных служащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время встречи с послами стран G-7 (Большой семерки).

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Пенсионный фонд ежемесячно тратит 13 млрд. грн., в то время как доходы Пенсионного фонда в январе составляют приблизительно 6,5 млрд. грн. Еще 2,4 млрд. можно привлечь через единый казначейский счет.

В то же время, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что дефицит ПФ заставляет поднимать вопрос о пересмотре пенсионной политики. «Без серьезной пенсионной реформы ответ найти будет очень тяжело», - сказал В.ЮЩЕНКО, рассказав в частности о целесообразности отказа от назначения специальных пенсий.