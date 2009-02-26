Отток капитала из России в январе составил 40 млрд долл.

Чистый отток капитала из России в январе 2009 года составил 40 млрд. долл. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин, сообщает Прайм-ТАСС.

«Сейчас оттока практически нет», - отметил он. В то же время, с октября 2008 года по январь 2009 года инвесторы вывели из России порядка 200 млрд долл., в том числе и российские инвесторы.