Страховые премии в 2009 г снизятся на 15-30% - эксперты

Эксперты рынка страхования прогнозируют снижение страховых платежей в Украине в 2009 году на 15-30%, в зависимости от видов страхования и страховой компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила вчера на пресс-конференции в Донецке директор по продажам страховой компании ЗАО «Украинская акционерная страховая компания «АСКА» Ольга ВЕРШИНА.

По словам О.ВЕРШИНОЙ, снижение обусловлено жизненными факторами. «Это нынешняя ситуация на промышленных предприятиях, которая делает неплатежеспособными значительное количество предприятий, сложная ситуация с банковским кредитованием, сворачивание программ ипотечного кредитования, программ кредитования под покупку автомобилей, строительство», – пояснила она.

При этом эксперт подчеркнула, что на уровне страхования отрицательно сказывается также снижение покупательской способности населения.

В то же время О.ВЕРШИНА отметила, что страховые компании не будут отказываться ни от каких видов страхования, просто произойдет перераспределение, перенаправление услуг. «Если раньше основным потребителем наших страховых услуг было предприятие – оно либо покупало страховки для сотрудников, либо страховало какие-то свои средства, то сейчас мы рассчитываем на то, что основными потребителями станут физлица», – заключила О.ВЕРШИНА.