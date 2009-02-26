Украина не будет менять объем валютных резервов
Украина до конца года планирует не изменять объем своих валютных резервов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с послами стран Большой семерки.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в 2009 году Украина будет иметь положительный счет текущих операций – приблизительно 0,5 млрд. долл., а счет финансовых операций эксперты сегодня оценивают в пределах минус 12 млрд. долл.
«Общая монетарная проблема будет выглядеть где-то в районе 12 млрд. долл. как сводное сальдо», – сказал В.ЮЩЕНКО.
При этом Президент отметил, что сегодня Украина имеет 25 млрд. долл. валютных резервов и 12 млрд. долл. от Международного валютного фонда. «Таким образом, мы намерены до конца года сохранить объемы валютных резервов на сегодняшнем уровне», – сказал он.
Как сообщал УНИАН, в январе валовые международные резервы Национального банка Украины уменьшились на 8,3%, или 2 млрд. 722,86 млн. долл. США, – до 28 млрд. 820,43 млн. долл.
С начала текущего года для поддержания курса гривни Нацбанк использовал из своих золотовалютных резервов 3 млрд. грн., а в 4 квартале 2008 года – 10 млрд. долл.
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