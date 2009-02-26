Украинский фондовый рынок проигнорировал S&P

Украинский фондовый рынок проигнорировал понижение рейтинговым агентством Standard & Poor`s кредитных рейтингов Украины. Так прокомментировал результаты вчерашних торгов в ПФТС аналитик инвестиционной компании «Альфа Капитал Украина» Денис ШАВРУК.

«Похоже, украинские игроки перестали реагировать на действия рейтинговых агентств, что подтверждается также неожиданным укреплением гривни», - отметил он.

По его информации, украинский фондовый рынок вырос в среду благодаря активной скупке акций «Западэнерго» (+10,5%) и «Укрнафты» (+7,2%), рост котировок которых поддержал индекс ПФТС (+1,1%). В этой связи Д.ШАВРУК также обратил внимание на минимальное количество рейтинговых сделок, несмотря на приближение конца месяца, что, по его мнению, исключает возможность искусственного роста котировок.

В соответствии с прогнозом аналитика, торги в четверг обещают подтвердить либо опровергнуть нейтральное отношение фондового рынка к рейтинговым действиям S&P. Дополнительным успокаивающим фактором для игроков должна стать предварительная информация о 100% выполнении госбюджета за февраль, а также об установлении положительного сальдо торгового баланса в Украине в январе.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте, а также долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте с «В+/В» до «В-/С». Прогноз по рейтингам — «Негативный».

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 25 февраля, повысился на 1,09% – до 220,56 пункта.