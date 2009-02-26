Луценко: число ограблений банков увеличится

Низкий уровень раскрытия дел об ограблении банков увеличит количество нападений на них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве на межведомственном совещании руководителей Генеральной прокуратуры, МВД и Национального банка Украины сказал министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, анализируя состояние раскрытия такого рода преступлений.

Министр назвал ключевой проблемой отсутствие технической и физической охраны.

«Если Госслужба охраны МВД сегодня контролирует 47% банковских учреждений, то ясно, что вторая половина останется незащищенной должным образом. Для меня очевидно, что места, где концентрируются наличные средства, должны быть защищены», - заметил он.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО признал, что в вопросе раскрытия нападений на финансовые учреждения МВД имеет просчеты, в частности, это касается оценивания данных видеосъемки, взятия показаний свидетелей и т. п.

В контексте этого министр заверил, что «виновные понесут наказание».