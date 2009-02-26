Ющенко надеется на "добровольное" снятие контроля над НБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что правительство и коалиция отменят свои решения об установлении фактического контроля над Национальным банком Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с послами стран «Большой семерки».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня украинская банковская система выполняет все критерии меморандума, подписанного Украиной с Международным валютным фондом.

Он подчеркнул, что сегодня банковская система является ликвидной, а проблемы, которые сложились в банковском секторе, носят больше политический и психологический характер. «К сожалению, банковская система стала объектом политических атак, целью которых, очевидно, было сформировать более четкое влияние на НБУ, в частности, по вопросам, связанным с эмиссией средств для покрытия внутренних займов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент поддержал требование МВФ отменить неконституционную статью госбюджета на 2009 год об обязательном выкупе Нацбанком ОВГЗ и о согласовании НБУ своей политики рефинансирования с правительством.

«Я поддерживаю эту позицию. Это не отвечает Конституции и закону об НБУ. Это расшатывает независимость НБУ. Это меняет его статус и делает его подчиненным. Это попытка ручного управления банком и банковской системой, которая не отвечает рыночным принципам», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент напомнил, что обратился в Конституционный Суд с представлением о неконституционности вышеупомянутых положений бюджета, но он выразил надежду, что правительство и коалиция в добровольном порядке отменят эти нормы.