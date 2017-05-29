Рекорд стоимости Bitcoin, Hyndai идет в Украину и возрождение Авдеевского коксохима: главные экономические события недели (инфографика)

Увеличенную версию инфографики смотрите по ссылке

Как говорится в дайджесте аналитиков Corestone Corp., Украина поднялась за год на 18 позиций в мировом рейтинге Open Data Barometer и стала лидером в Европе (+435%) при положительной динамике количества созданных рабочих мест благодаря притоку прямых иностранных инвестиций: в 2016 году было создано 4547 рабочих мест против 850 в 2015-ом.

В целом отечественное промышленное производство за январь-апрель 2017 года сократилось на 2%, тогда как Авдеевский коксохим впервые за три года возобновил работу на полную мощность.

Читайте такжеУкраинская энергетика: спасение в реформе

МВФ прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году минимум на 2% при инфляции менее 10%.

Энергетический холдинг KNESS GROUP построит в Одесской области три солнечные электростанции, а компания Hyundai планирует наладить в Украине крупноузловую сборку автомобилей.

Украинскую замороженную говядину будут экспортировать в Китай, а РФ отменила запрет на импорт украинской соли.

Читайте такжеУкраинский экспорт в первом квартале вырос на 28%

Совокупную стоимость мировой недвижимости оценили в $228 триллионов против стоимости ценных бумаг $179 триллионов. Криптовалюта Bitcoin побила очередной рекорд стоимости, приблизившись к $2800.