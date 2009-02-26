Условия кредита МВФ противоречат тому, что делает мир - Кинах

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Анатолий КИНАХ считает, что условия кредита МВФ противоречат тому, что делает весь цивилизованный мир в условиях кризиса.

Об этом он заявил в интервью проекту “УНИАН – Новости ЕС” (http://eunews.unian.net/ukr/detail/190407).

«Сегодня даже нобелевские лауреаты по экономике, например, господин Джозеф СТИГЛИЦ, говорят о том, что условия МВФ при предоставлении stand-by Украине противоречат тому, что делает весь цивилизованный мир”, - сказал А.КИНАХ.

Он отметил, что сегодня весь мир для преодоления кризиса снижает налоги, снижает учетные ставки, стоимость кредитных ресурсов, защищает национальные рынки, занимается протекционизмом, а Международный валютный фонд требует от Украины противоположного: не снижать учетную ставку, не расширять денежную массу, не заниматься протекционизмом.

«И это очень тревожит», - подчеркнул А.КИНАХ.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и для помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту. Как сообщил представитель МВФ Дэвид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».