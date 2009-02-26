Ющенко: очередной транш МВФ позволит сбалансировать бюджет

Очередной транш Международного валютного фонда (МВФ) в 2009 году позволил бы сбалансировать дефицит бюджета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с послами стран Большой семерки.

Президент подчеркнул, что если бы Украине, например, в феврале удалось получить очередной транш от МВФ в размере 1,9 млрд. долл., то это позволило бы положить начало активной работе по сбалансированию дефицита бюджета.

В.ЮЩЕНКО привел статистические данные о том, что в январе в Украине зафиксировано сокращение импорта товаров на 50,7%, экспорта – на 32,7% по сравнению с январем 2008 года.

По его словам, на фоне корректировки обменного курса, которая проводилась с октября 2008 года, и уменьшения внутреннего и внешнего спроса Украина в январе впервые имела положительное сальдо счета текущих операций как по товарам, так и по услугам.

По мнению Президента, решение этой проблемы позволяет сегодня сосредоточиться на вопросе стабилизации на рынке финансовых операций, и не последнюю роль в этом может сыграть кредит МВФ.

Как сообщал УНИАН, дефицит платежного баланса Украины в январе 2009 года составил 2,3 млрд. долл., положительное сальдо текущего счета – 500 млн. долл. Об этом сообщил вчера первый заместитель, и. о. председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ.

По его словам, достичь положительного сальдо текущего счета удалось за счет снижения импорта вследствие девальвации гривни. При этом А.ШАПОВАЛОВ отметил, что достичь положительного сальдо всего платежного баланса пока не удается по причине того, что существует отток по финансовому счету.

По информации А.ШАПОВАЛОВА, отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса Украины в 2008 году, по предварительным оценкам, увеличилось по сравнению с 2007 годом (5,3 млрд. долл.) более чем в два раза – до 11,9 млрд. долл.

По его словам, в первую очередь, рост отрицательного сальдо текущего счета произошел за счет увеличения дефицита внешнеторгового баланса до 16 млрд. долл.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В то же время 9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту. Как сообщил представитель МВФ Девид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».