Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,38 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2638,7789 (29 мая – 2634,5368)

100 EUR – 2952,2658 (29 мая – 2949,6274)

10 RUR – 4,6531 (29 мая – 4,6419)

Читайте такжеНацбанк официально не подтверждает введение тысячегривневой банкноты - это гостайна

В понедельник, 29 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,36/26,38 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4836/29,5060 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4656/0,4663 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3878 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 284 сделки на сумму 108,48 миллиона долларов.