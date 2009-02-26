Повышение ставки ввозной пошлины приведет к росту контрабанды

Киев. 26 февраля. УНИАН. Повышение ставки ввозной пошлины приведет к увеличению объема контрабанды.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации Украины Игорь СТЕЛЬМАХОВИЧ сегодня на пресс-конференции.

«При увеличении потока контрабанды ее надо легализировать. Для этого обращаются к конвертационным центрам, которые помогают легализировать нелегально ввезенный товар и продать его», – сказал И.СТЕЛЬМАХОВИЧ.

По его словам, налоговики в текущем году будут тесно сотрудничать с таможенными брокерами для предотвращения незаконного вывода средств из Украины.

Кроме того, И.СТЕЛЬМАХОВИЧ сообщил, что стоимость услуг конвертационных центров увеличилась до 8% от оборота. «Обычно это было 3-4%. Сейчас увеличились риски. Также участились случаи привлечения бюджетных средств», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины №923–VІ «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом».

Законом предусматривается введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона Украины «О едином таможенном тарифе».