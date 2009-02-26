С начала года ликвидировано 7 конвертационных центров

С начала года налоговики выявили и ликвидировали в Украине 7 конвертационных центров. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.

Против организаторов конвертационных центров возбуждено 106 уголовных дел. Для возмещения убытков, нанесенных государству, изъяты средства и наложен арест на товарно-материальные ценности на сумму 183 млн. грн.

В пресс-службе также сообщили, что в 2008 году по схеме расчетов за импорт продукции (услуг), которая фактически не была ввезена из-за границы, перечислено 2,7 млрд. долл. США из Украины, по схеме возвращения портфельных инвестиций и прямых инвестиций – 4,6 млрд. долл. США, по покупке валюты для формирования валютной позиции банков приобретено 9,8 млрд. долл. США (из них 7,5 млрд. долл. США – в 4-м квартале 2008 года).

Всего в течение прошлого года, с целью незаконного выведения за границу и для проведения спекулятивных операций на валютном рынке, приобретено почти 17,5 млрд. долл. США.